Ilgiorno.it - Avanza il collegamento ferroviario col Terminal 2, provinciale chiusa

Proseguono spediti i lavori per la realizzazione deldal2 di Malpensa alla linea del Sempione di Rfi a Gallarate. Dopo le modifiche alla circolazione, che hanno interessato nei mesi scorsi il Sempione e la 336 per Malpensa, ora è la volta della strada68, che collega Casorate Sempione e Cardano al Campo. L’arteria saràda lunedì per una settimana, fino al 20 gennaio, salvo imprevisti. Il tratto interdetto resta accessibile ai residenti. Nell’arco di una settimana la strada esistente sarà collegata con le rampe del sovrappasso. Successivamente, con la riapertura, sarà attivo il nuovo tracciato definitivo, che comprende il sovrappasso. Durante la settimana di lavori tutto il traffico di attraversamento sarà deviato su un altro percorso e le automobili dovranno passare da Gallarate.