Sport.quotidiano.net - Arti marziali. Borgata Marinara Lerici da applausi nel karate

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il PalaMariotti ha ospitato la kermesse interregionale di’Kurisumasu’ (Natale, in giapponese), organizzata dal maestro Alessandro Cozzani in collaborazione con il Dipmento nazionaleLibertas. Una gara aperta a tutte le federazioni ed enti di promozione sportiva, che ha registrato un successo per il numero di società partecipanti con oltre 500 atleti in gara divisi nelle varie categorie e specialità. Le specialità previste erano kata (forma) individuale e a coppie diviso per cinture ed età Kumite (combattimento libero) diviso per cinture ed età Khion Ippon (combattimento dichiarato) diviso per cinture ed età Jiyu ippon kumite: si tratta dello stadio preliminare al combattimento libero, con dichiarazione della tecnica Shobu sambon Kumite combinazione di attacchi diretti. La manifestazione è andata avanti per tutta la giornata visto il gran numero dei partecipanti, per la soddisfazione di organizzatori e atleti in gara.