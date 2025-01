Lortica.it - Un giorno in paradiso

Leggi su Lortica.it

Era la prima decade di marzo 1983, quando, a bordo della mitica Autobianchi 111 color “gatto soriano”, partimmo alla volta di San Giacomo di Roburent, a 1100 metri sulle pendici del Monte Mindino (1800 m), nelle Alpi Marittime. Con me c’erano mio cognato Amleto, il suo cognato, due coppie di amici loro, e, naturalmente, mio figlio Tommaso di 8 anni. Io ero solo con lui: mia moglie era impegnata a insegnare a Reggio Emilia.La nostra permanenza sarebbe stata breve. La domenica successiva avrei dovuto partecipare ai Campionati Toscani Bancari all’Abetone, sulla pista Zeno, e il sabato avevo in programma una gara FISI di slalom speciale al Pulicchio. Così, i nostri giorni in montagna erano limitati a due intensi giorni di sci e divertimento.Sin dal primo, Tommaso fu inserito nella classe più avanzata del corso per bambini.