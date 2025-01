Game-experience.it - The Last of Us Parte 2 Remastered su PC, Sony conferma che sarà necessario un account PSN per giocare

Leggi su Game-experience.it

Interactive Entertainment hato che pera Theof Ussu PCindispensabile possedere unPlayStation Network. Questa decisione ha ovviamente già sollevato discussioni, specialmente per il fatto che èutilizzare unPSN anche perla modalità single-player del gioco, un aspetto che in passato ha generato critiche verso altri titoli.Inoltre, in alcune regioni dove PSN non è disponibile, questa restrizione potrebbe impedire l’accesso al gioco, come accaduto qualche mese fa ad Helldivers 2. Nonostante queste controversie, il titolo è già disponibile per la wishlist su Steam e Epic Games Store e arriverà il 3 aprile 2025.Ad ogni modo, come abbiamo scoperto al momento dell’annuncio ufficiale ai The Game Awards 2024, Theof Usinclude miglioramenti grafici, l’integrazione con il controller DualSense, e nuove modalità di gioco come “No Return”, una sfida survival roguelike.