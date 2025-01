Ilfattoquotidiano.it - Terzo mandato, il governo impugna la legge campana salva-De Luca. Ma la Lega si smarca: Salvini assente, Calderoli “si rimette” al Cdm

Il Consiglio dei ministri ha deliberato l’zione davanti alla Consulta dellaregionale della Campania che consente al governatore dem Vincenzo Dedi ricandidarsi per ilalla guida della Regione. La, però, ha voluto marcare la propria distanza sul tema dal resto della maggioranza: il leader del partito Matteo, vicepremier e ministro dei Trasporti, non ha partecipato alla seduta, mentre il ministro delle Autonomie Robertosi è rimesso al Consiglio., riferisce il Carroccio, “ha sottolineato di essere favorevole, come laha sempre ribadito, a una modifica dellanazionale” che impone alle Regioni di prevedere il limite dei due mandati, “su cui però, al momento, non c’è intesa”. La questione interessa in particolare al governatore venetoZaia, disponibile a ricandidarsi per la quarta volta (laè entrata in vigore quando era già stato eletto e quindi il primoè rimasto escluso).