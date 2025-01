Lopinionista.it - Skate Old Skool 36+, classica Old Skool™ Vans e Carpet Company

Leggi su Lopinionista.it

COSTA MESA – In uscita il 9 gennaio 2025 attraverso VCU (Checkerboard Union),reinventano laOld™ con il lancio dellaOld36+. Ispirato all’OG Style 36 —originariamente introdotto nel 1977 come prima versione dell’Old— questo modello aggiornato unisce design senza tempo con dettagli moderni. Le caratteristiche principali includono il foxing a singolo avvolgimento, una linguetta imbottita per un maggiore comfort e occhielli in metallo durevoli, mantenendo comunque fede allo spirito iconico della sneaker.Grazie alle suole interne PopCush™ per l’assorbimento degli urti, le suole esterne in gomma Sickstick™ ad alta trazione e un robusto rivestimento in Duracap™ per garantire sia comfort che durabilità, la performance è al centro dell’attenzione.