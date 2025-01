Sport.quotidiano.net - Serie D. La Cittadella agisce: è un doppio ricorso

LaVis Modena ha inoltrato ieri alla Procura federale e al Consiglio federale ild’urgenza dopo il comunicato del giudice pportivo della Lnd che martedì ha inflitto le 2 giornate di squalifica a Matteo Boccaccini e pur non omologando il risultato della gara di Piacenza ha di fatto anticipato il motivo dell’espulsione del difensore, intorno al quale verteva la richiesta di errore tecnico del club .d’urgenza quello redatto dall’avvocato Grassani: da un lato la richiesta di errore tecnico per scambio di persona che porterebbe alla ripetizione della gara e dall’altro la richiesta di annullare la squalifica a Boccaccini. La speranza è in una decisione fra oggi e domani per poter avere l’ex Carpi già con la Pistoiese.