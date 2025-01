Ilrestodelcarlino.it - Recine a Milano, addio al Giappone

Non è ancora ufficiale ma è come se lo fosse: Francescotornerà in Italia. Lo schiacciatore, in questa stagione emigrato a suon di yen in, diventerà un nuovo giocatore di. Il mercato è davvero partito in Italia e all’estero, ogni anno sempre prima e appunto è certo che il quasi 26 enne (compirà gli anni a febbraio) lascerà Nishima, città nipponica dove al momento indossa la maglia dei Toray Arrows. Il figlio di Stefano, per anni direttore sportivo della Lube, la scorsa estate aveva firmato un accordo 1+1, cioè con opzione per restare una seconda stagione in, ma ha espresso la volontà di tornare in SuperLega eha già l’accordo con lui. Potrebbe invece fare il viaggio opposto un suo compagno quando era a Piacenza, il forte alzatore Brizard. Il regista della Francia bi-campione olimpica pare lascerà l’Emilia a giugno e si accaserà alla Bluteon Osaka.