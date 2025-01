Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Il PSG è tornato alla carica per Kvaratskhelia. Napoli, attenzione al Verona!

Leggi su Terzotemponapoli.com

Zazzaroni, Satin, D’Amico, De Maggio, Improta, Cucchi, Galderisi e Marino sono intervenuti a, trasmissione sulle frequanze di Kiss Kiss, per parlare della squadra azzurra e di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss“Kvara al Psg? Ci sono riscontri. Ora un’accelerazione c’è stata anche perché il Psg sta dando via Kalo Muani, poi c’è da dire anche che i parigini quest’estate volevano già prenderlo. La strada è tracciata, ilpoi prenderà un altro esterno forte tipo Zhegrova. A mio avviso questa cosa doveva essere fatta anche prima, lo avrei venduto a 100 milioni ad agosto, poi però l’esplosione di Neres ha accelerato questa soluzione.