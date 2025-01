Cityrumors.it - Primo sciopero dell’anno: ecco chi si ferma nella giornata di domani

Sono stati indetti i primi scioperi del nuovo anno che inizieranno già da questa sera:quali servizi non saranno garantitiInizia il nuovo anno e con questo anche i primi imprevisti.dil’Italia rischia di bloccarsi a causa delprevisto per il 2025 che andrà a toccare due degli aspetti più importanti per la popolazione: quello dei trasporti e quello della scuola. Per il 10 gennaio, infatti, a scioperare saranno i lavoratori del settore dei trasporti e quelli del comparto scolastico.chi sidi– Cityrumors.itPer quanto riguarda il, andrà a interessare soprattutto alcuni reparti. I primi a rischiare sono i treni, con unoche aprirà i battenti in anticipo, partendo già dalla serata di oggi.