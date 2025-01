Ilgiorno.it - Omicidio di Marco Magagna, l'amico: “Era un ragazzo d'oro. Non credo alla versione di Stella”

Bovisio Masciago, 9 gennaio 2025 – “era unsolare, educato, sempre con il sorriso stampato in bocca, gentile con tutti, e sono sicuro che chiunque lo conosceva ti dirà la stessa cosa, non perché lo dico io, ma lui era così. Und'oro, io ancora oggi non cia quello che gli ha fatto quella donna”. guzzi bovisioBoggio Parole forti, parole dure, parole disperate. Emergono nuovi punti di vista dall’ambiente degli amici e colleghi di lavoro di, l’uomo di 38 anni ucciso la notte del sei gennaio nell’appartamento di Bovisio Masciago dsua compagna, la 33enneBoggio. Se ne parlaFMA di Arese, la “Forgiatura Moderna Arese” azienda metalmeccanica specializzata nella forgiatura di acciai al carbonio, acciai legati, inox, duplex, superduplex e leghe speciali dovelavorava come impiegato.