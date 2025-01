Ilrestodelcarlino.it - Novellara, imprudente alla guida trovato con droga

(Reggio Emilia), 9 gennaio 2025 - E’ stato notato dai carabinieri mentre, a forte velocità, effettuava dei sorpassi potenzialmente pericolosi, sulla Provinciale 4 trae Campagnola, venendo inseguito e fermato poco distante. I carabinieri della caserma di Campagnola hanno identificato un trentenne residente nella Bassa Reggiana, apparso in stato di ebbrezza alcolica. Il suo rifiuto a sottoporsi all’alcoltest ha portatodenuncia penale, al ritiro della patente e al sequestro del veicolo. Non solo. E’ statoin possesso di una dose di cocaina, in una borsa tenuta sul sedile anteriore destinato al passeggero, con la successiva perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire una ventina di grammi tra cocaina, hascisc, marjuana e chetamina, oltre a un bilancino di precisione.