Oasport.it - Nasser Al-Attiyah vince la quinta tappa della Dakar nelle auto. Lategan controlla la situazione

Il responso è arrivato e l’accoppiata classe ed esperienza hanno fatto la loro parte. Lafrazione2025 tra le, da Alula ad Hail di 428 km di speciale, ha sorriso a una vecchia volpe comeAl-. Il pilota qatarianoDacia ha messo a frutto le sue grandi qualità di navigazione e fatto vedere perché nel proprio palmares ci sono cinque affermazione nel rally raid più famoso del pianeta.Una stage che sembravamani di Mattias Ekstroem con la Ford, in grande evidenza per buona parte di questa prova. Al-Attiayah, però, ha sorpreso tutti all’arrivo con il tempo di 4h22’54”. Alle sue spalle si sono classificati l’americano Seth Quinero (Toyota) a 9’59” e per l’appunto Ekstroem che ha pagato un ritardo di ben 10’07”.Per il buonè arrivata la 49ma affermazione nella singola specialeMaratona del deserto, regalando inoltre il primo successo assoluto alla Dacia nella