Tvplay.it - Napoli, altro che PSG: un’altra pretendente per Kvaratskhelia

Leggi su Tvplay.it

Ilè sempre più deciso a lasciare partirequesto mese davanti a una ricca offerta. Ma sul georgiano non c’è solo il PSG.Sarà quasi sicuramente il grande colpo del mercato invernale in Europa. La bomba è scoppiata oggi, con la rivelazione della possibile cessione di Khvichada parte del. Il georgiano si è affermato in questi anni come uno degli attaccanti più talentuosi al mondo, attirando l’interesse di tante big del calcio internazionale. Solo adesso però qualcuna si è fatta avanti per portarlo via dall’Italia, girando ai partenopei una somma non da poco.che PSG:per. (LaPresse) TvPlay.itPuò certamente sembrare strano che De Laurentiis si privi così a cuor leggero di un giocatore di questa caratura a stagione in corso, ma la situazione potrebbe renderlo necessario.