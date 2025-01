Mps Delfin aumenta la sua quota al 978 per cento del capitale

Lettera43.it - Mps, Delfin aumenta la sua quota al 9,78 per cento del capitale

, la holding della famiglia Del Vecchio, ha incrementato la propria partecipazione in Mps, raggiungendo il 9,78 perdel. L’operazione, riportata negli aggiornamenti della Consob, è avvenuta il 27 dicembre e si basa su un’acquisizione di azioni nell’ambito di un’operazione di share forward e collar share forward. La holding lussemburghese, già azionista di Generali e Mediobanca, aveva acquisito unainiziale del 3,5 pera novembre 2024, comprandola dal ministero dell’Economia e delle Finanze durante la vendita del 15 perdeldella banca senese. Parallelamente, Francesco Gaetano Caltagirone ha recentementeto la sua partecipazione in Mps al 5 per, consolidando ulteriormente la presenza di investitori privati neldell’istituto bancario.