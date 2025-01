Sport.quotidiano.net - Milano, grandi manovre. Piace l’ex azzurro Recine

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il campionato è nel pieno del suo svolgimento, eppure si rincorrono le voci di mercato. Non è immune ai “rumors“ l’Allianz. Da mesi si sussurra che il regista ligure Paolo Porro sia pronto a lasciare il capoluogo lombardo con destinazionenza. Al suo posto, quasi sicuramente, arriverà il brasiliano Fernando Kreling “Cachopa“, in forza alla Vero Volley Monza. La novità più importante riguarda però il ruolo degli schiacciatori. Alla corte di coach Roberto Piazza dovrebbe arrivare il figlio d’arte, exnza, Francesco. Il giocatore, per anni nel giroma fuori dalla squadra che ha partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi, attualmente sta giocando in Giappone al Toray Arrows Shizuoka.si sarebbe accaparrata lo schiacciatore, classe 1999, dopo aver provato a prendere un altro Porro, ovvero il fratello minore di Paolo, Luca.