Ilrestodelcarlino.it - Le affinità elettiva alla Cantera

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuovo passaggio di testimone a Laper la rassegna Particol’Arte, che ogni mese dà spazio agli artisti del territorio: oggi nel locale di piazza Guidazzi Alexa Invrea, che ha esposto fino ai giorni scorsi, cede il postofotografa cesenate Angela Anzalone. Formatasi con il maestro Guido Guidi presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, Anzalone è autrice di numerosi progetti fotografici, da reportage per il teatro, a ritratti di band musicali e artisti. La sua mostra, che inaugura oggi alle 19, si intitola ‘Kindest kind of kin - Leelettive’ ed è una raccolta di fotografie che esprime il rapporto unico tra la persona e il suo animale domestico. Ecco allora una serie di ritratti, per lo più di donne, con i propri amici a quattro zampe: l’artista, con sguardo gentile e sensibile, nei suoi scatti coglie la relazione amorevole ed esclusiva che si instaura con questi speciali compagni di vita, ritraendo anche quell’equilibrio e quell’armonia che tra umani, oggi, sembra ormai impossibile.