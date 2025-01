Lanazione.it - L’arbitro sarà Pezzuto. Si rivede Pairetto al Var

Il match Spezia-Juve Stabia, in programma domenica 12 gennaio alle ore 15 al ‘Picco’,diretto dal 40enne Ivanodella sezione di Lecce. Perla sua 150° presenza in Serie B. 17 i precedenti con lo Spezia, per un totale di sette vittorie aquilotte (tra le quali quella contro il Frosinone del 24 agosto scorso), tre pareggi e sette sconfitte. Gli assistenti di gara saranno Dario Garzelli di Livorno e Gaetano Massara di Reggio Calabria, quarto ufficiale Stefano Milone di Taurianova. Al Var è stato designato, a sorpresa, Lucadi Nichelino, che proprio nel turno precedente, a Bari, sollevò le proteste di tifosi aquilotti e dello stesso Spezia per l’assegnazione del rigore contro le Aquile, rivelatosi poi, da un’attenta verifica delle poche immagini disponibili, inesistente.