Kalinskaya e Sinner? Kyrgios orrore sessuale | parole volgarissime per umiliarli | Guarda

Kalinskaya e Sinner? Kyrgios, orrore sessuale: parole volgarissime per umiliarli

Da Canberra con furore, ormai Nickfa uno show al giorno e la sua campagna mediatica d'odio contro Janniksembra non arrestarsi mai. Anche adesso che deve risolvere dei guai fisici per non dover perdere la possibilità di tornare sotto i riflettori al torneo di casa, gli Australian Open. La situazione è talmente snervante da aver smosso anche un ex-numero 1 del tennis mondiale come lo statunitense Andy Roddick, che nel suo podcast ha detto: “Su di me qualche settimana fa ha detto cose al limite della diffamazione. Credo che a questo punto sia palese che tutto quello che fa, è in funzione del volere apparire, di ottenere qualche like. Si è trasformato in un influencer del mondo del tennis. Ma la cosa che proprio non mi va giù è l'ipocrisia nel dare giudizi assoluti sugli altri, ma vuole che le persone pensino al contesto dei suoi commenti; senza dimenticare cheè stato dichiarato colpevole di aver fisicamente aggredito la sua ragazza”.