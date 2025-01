Ilrestodelcarlino.it - Il Bibbiano/San Polo acciuffa il pari col Fornovo. Colpaccio Luzzara a Bagnolo, Casalgrande beffato

Anche la Promozione in campo nell’infrasettimanale, e partiamo dal girone A. Sesto risultato utile consecutivo per il Vezzano (32), che negli anni ha lottato spesso per salvarsi, ma ora è in quarta posizione. Ha vinto per 2-0 contro il Masone (18), che dopo quattro partite di fila senza sconfitte torna a perdere. Le reti gialloblù portano le firme di Fabio Piermattei (rigore al 53’) e Dall’Asta (77’).(26) sul campo della Bagnolese (23): decide tutto il gol all’ora di gioco siglato da Lessa Locko. Ilnon vinceva da tre turni, mentre i rossoblù erano in serie positiva da ben sette partite, e il kappaò rallenta la risalita in classifica. Sconfitta anche per il Boretto (26): ha avuto la meglio il Sorbolo Biancazzurra (21) con un rigore di Zanetti al 70’. Si deve accontentare di un punto il/San(36): tra l’altro giocava contro una squadra che ha solo quattro punti in meno, il FuturaMedesano (32).