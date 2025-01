Dilei.it - Grande Fratello, Jessica Morlacchi potrebbe pagare 50.000 euro di penale

Leggi su Dilei.it

Il2024 non è mai stato così turbolento, e la decisione didi abbandonare la competizione ha aggiunto una dose di pepe a una stagione già piena di tensioni. La cantante, ex volto dei Gazosa, ha scelto di ritirarsi rifiutando la nomination d’ufficio, una mossa che ha scatenato il caos tra i concorrenti e il pubblico. Ma ciò che davvero tiene banco è la domanda che tutti si fanno: quanto dovrà sborsare laper uscire dalla porta principale?Unada capogiro per chi abbandona il giocoNon c’è nulla di semplice quando si decide di lasciare il. Le regole per i concorrenti che decidono di uscire prima del tempo sono ferree, e ladapuò essere astronomica. Secondo le voci che circolano nel backstage del programma, le cifre possono arrivare fino a 50.