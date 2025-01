Ilgiorno.it - Gli restituiscono il portafogli: "Cerco quel cittadino onesto"

È una bella storia questa che vede lo smarrimento di un– contenente documenti e un gruzzolo consistente -, il ritrovamento da parte di un ragazzo che lo restituisce subito ai carabinieri, e un uomo che cerca di rintracciare l’per ringraziarlo. L’episodio inizia in area Montecatini di Romano dove un ex impresario edile nonché volontario dell’Associazione nazionale carabinieri, Franco Suardi, 74 anni, al momento di pagare la consumazione in un bar si accorge di non avere più il, e al saldo del conto provvede un amico. Suardi va a controllare se ilè nell’auto, ma la ricerca non ha esito così comela attorno alla vettura; ilnon si trova. Rientrato a casa, blocca la carta di credito che stava nelcon la somma di 265 euro (250 li aveva da poco prelevati al bancomat), la carta d’identità, la patente e la tessera sanitaria.