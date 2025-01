361magazine.com - GF, Luzzi e Cesara a confronto, entrambe insistono su Jessica ma lei esce di scena

Al via ieri sera una nuova puntata del GF che ha visto l’uscita didiMorlacchi. Sulla sua decisione il parere discordante delle due opinionisteGF – L’uscita didiMorlacchi ha spiazzato tutti. La cantante non ha mandato giù il provvedimento del Grande Fratello, ovvero quello di finire al televoto con le altre due gieffine “colpevoli” di aver infranto il regolamento con i loro atteggiamenti. In particolare ciò che ha colpito la ex gieffina è stato il fatto di essere stata messa sullo stesso piano di Helena, con la quale l’ex dei Gazosa ha avuto una brutta litigata, conclusasi con una parolaccia e il lancio del bollitore.Un’azione quella di Helena che, a parer suo, nonostante le sue ripetute provocazioni, non può essere paragonata alla reazione che lei ha tenuto nei confronti della modella.