Ilgiorno.it - Gardaland, la novità del 2025: apre Dragon Empire. E il parco celebra il 50esimo anniversario

9 gennaio– GrandeperResort: con ilsiun anno storico che segna il cinquantesimodele, per l’occasione, ad aprile sarà inaugurato, un’affascinante area ritematizzata chele tradizioni dell’Oriente. I visitatori verranno accolti nell’area dedicata da un imponente portale blu e rosso, decorato da lanterne rosse, ventagli e le corde dai cinque colori, che li trasporterà in un mondo di colori, musiche e festeggiamenti con un’atmosfera gioiosa e dizioni. Gli spettacoli e le melodie travolgenti all’interno dell’arearenderanno ogni visita un’esperienza unica e indimenticabile. Con questa seconda emozionante proposta,si prepara a festeggiare il suo 50°, confermandosi come un punto di riferimento nel mondo del divertimento grazie alla sua tradizione consolidata e a una visione innovativa che, dopo mezzo secolo di magia, continua a tracciare la strada verso il futuro.