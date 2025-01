"Eccellenze italiane"

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sono felice che Cecilia Sala sia stata rilasciata dall’Iran e tornata in Italia. Ora spero si faccia un esame di coscienza e non ripeta più le sciocchezze che ha scritto sui due Marò italiani che, secondo lei, dovevano rimanere in India a farsi processare. Adesso ha provato sulla sua pelle cosa significa. Mario PerriniVia emailGentile lettore, condivido la gioia per la liberazione, ma dispero di vedere la Sala rinsavire a breve. Per ora, credo, penserà solo a comparire nei salotti televisivi, dove discetterà di cose che non sa e capitalizzerà sulla prigionia. Spero di sbagliare. Ma, inserita com’è in un ambiente culturale reazionario – mi riferisco al suo giornale, Il Foglio – dubito in una risurrezione umanistica. Comunque, chi mi ha colpito è la madre, che con la figlia ancora in galera ha detto: “Cecilia è un’eccellenza italiana, non lo sono solo il vino e i cotechini”.