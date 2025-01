Quotidiano.net - Don Pietro Vergari testimonia sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

In carrozzina e con un filo di voce, evidentemente in condizioni di salute fragili, don, ex rettore di Sant'Apollinare ed ex cappellano del carcere di Regina Coeli, in rapporti di amicizia con l'ex boss della banda della Magliana, Enrico De Pedis, ha parlato oggi in audizione a palazzo San Macuto, davanti alla Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e di. La sua prima dichiarazione è stata proprio suaffermando di non averla mai conosciuta. Per quanto riguarda invece De Pedis, ha detto: "Enrico era di carattere molto gentile e molto buono, era devoto alla chiesa di Sant'Apollinare, portava spesso fiori". Fu proprio mons.ad intercedere per la sepoltura di De Pedis, ucciso 1990 a via del Pellegrino, nella basilica di Sant'Apollinare.