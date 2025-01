Iltempo.it - Delmastro travolge Tinagli: "Con quale coraggio?", Musk e le amnesie su Soros

Una parte rilevante della conferenza stampa di inizio anno della premier Giorgia Meloni ha riguardato le riposte su Starlink e Elon. Sul sistema satellitare Meloni ha ribadito che "si tratta di interlocuzioni che rientrano nella normalità del lavoro che fa un governo", ricordando che l'iter si trova nella fase istruttoria al cui termine, "se la cosa è di interesse, si pone nelle sedi competenti che vanno dal Consiglio Supremo di Difesa fino al Parlamento". Ma le critiche dell'opposizione vanno oltre. "Il problema sarebbe, ed è - ha detto la premier - quando delle persone facoltose utilizzano quelle risorse per finanziare in mezzo mondo partiti, associazioni o esponenti politici per condizionare le scelte politiche degli stati nazionali. Questo non lo fa Elon. Questo lo fa per esempio George