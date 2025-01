Lanazione.it - Dal Tai Chi alla difesa personale. Ecco le nuove attività per gli studenti

Dal Tai Chi: Adisu Umbria lancia un’iniziativa dedicata al benessere psicofisico degliuniversitari: tre corsi gratuiti per i borsisti o con tariffe agevolate per tutti gli altri. L’obiettivo del progetto è incentivare l’sportiva in questo secondo semestre, rendendola accessibile anche aglicon risorse economiche limitate, e promuovere la consapevolezza su tematiche di grande rilevanza sociale, come la lotta contro la violenza. La scadenza delle iscrizioni è il 15 gennaio. Le lezioni di Tai Chi si terranno in prevalenza nei locali dell’Adisu, ma quando le temperature lo consentiranno gli incontri potranno essere svolti all’aperto presso giardini e spazi verdi limitrofi. È prevista una prima lezione di prova mercoledì 15 gennaio, alle 14.30, in seguitoquale sarà possibile iscriversi al corso.