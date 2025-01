Lettera43.it - Come sta Bentancur dopo il malore durante Tottenham-Liverpool

«Tutto bene, ragazzi. Grazie a tutti per i messaggi e complimenti per la vittoria». Con una story dal suo profilo Instagram e una foto accanto alla compagna, Rodrigoha rassicurato i tifosi e gli appassionati di calcioilaccusato, semifinale di andata della Coppa di Lega inglese. Il selfie ritrae la coppia in ospedale, con il calciatore sorridente e in buone condizioni: secondo la stampa britannica, sembrerebbe essere tutto okgli esami cui si è sottopostola notte. Giàil match, vinto dagli Spurs per 1-0, l’allenatore Ange Postecoglu aveva tranquillizzato tutti sulla salute dell’uruguaiano: «Non sosia potuto accadere, ma è stato un problema alla testa. Era cosciente al momento dell’uscita dal campo».I soccorsi a(Getty Images).