Come scegliere la perfetta tuta da ginnastica approfittando dei saldi in corso

Argomento del giorno: le tute da ginnastica, per l'uomo, ovviamente. Amata (moltissimo) dalla maggioranza, detestata e temuta dai puristi dell'eleganza, la tuta da ginnastica continua ad accompagnarci dentro e fuori lo sport. Comoda, resiliente e accogliente, ancora più allettante con i saldi invernali e i saldi online. Con l'uscita di Squid Game 2 il tema della tuta completa è di nuovo caldissimo - quella ufficiale di Puma è realtà - e dunque è arrivato il momento di sfoderarla anche al di là delle piste da corsa e dei campi da calcio, basket e tennis. Come d'altronde ci hanno già insegnato i Run-DMC, che a metà degli anni ottanta indossarono una tuta adidas sul palco dei loro concerti così come nel video del pezzo intitolato "My adidas".