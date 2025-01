Agi.it - Cecilia Sala. Meloni: "L'emozione più grande di questi due anni". "Mai parlato con Musk, valuto l'interesse dell'Italia"

AGI - Ieri è stata una bella giornata per il sistema, per me, per l'intera". Lo dice la premier Giorgianella conferenza stampa di inizio anno, parlandoa liberazione di. "È stata l'piùdidue", dice la premier riferendosi alla telefonata fatta alla madrea giornalista nella quale ha annunciato il rientro indi. "È stato un lavoro complesso, non c'è stato un momento di svolta, sono stati messi insieme una serie di tasselli", ha affermato la premier. "Il caso Abedini è al vaglio del ministeroa Giustizia", ha detto riferendosi all'iraniano arrestato in: "Non sono un problema per la libertà di stampa e per la democrazia "Non ritengo di dovermi difendere dalla previsione di rappresentare un limite o un problema per la libertà di stampa e per la democrazia", ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, durante la conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione stampa parlamentare.