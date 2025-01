Amica.it - Brooklyn Barre: addominali scolpiti, come le ballerine di danza classica

Leggi su Amica.it

Anno nuovo, vita nuova. Il proverbio di ogni gennaio altro non è che, per certi versi, il trend topic di ogni estate. Vedi alla voce. Un miraggio che può divenire realtà. Che fare quindi?fare per avere una pancia piatta e degliperfetti?fare per migliorarsi un po’ in questo senso a pochi mesi dalla prova costume? Chi non desidera un addome più tonico, meno gonfio e ben scolpito. Se la ricerca di un ventre piatto può sembrare un obiettivo arduo, l’ex ballerinae istruttrice di fitness Julie Granger ci dimostra che è possibile ottenerlo con esercizi mirati, piacevoli e altamente efficaci.avere la pancia piatta: ilÈ l’allenatrice più richiesta di New York, così almeno si legge nel comunicato che la presenta.