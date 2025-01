Dilei.it - Your lips but better, il nuovo trend beauty per labbra naturali che ha conquistato TikTok

La bellezza al naturale è sempre la migliore, e tra rossetti nude che richiamano a tonalità semplici e delicate, ecco che a spuntare comeda seguire in questoanno appena iniziato, c’è qualcosa di ancora più minimal ed essenziale, un trucco dall’effetto super delicato,but(ovvero le tueal naturale, ma meglio!).Un make-up che si concentra sulla bellezza naturale delle, che ne valorizza il colore con uno strato semitrasparente di rossetto, come a voler definire al meglio le caratteristichedelle pelle, aggiungendo un tocco di colore quasi impercettibile e che serve unicamente a rendere la parte più visibili e brillante. Un po’ come quando nelle foto si va ad aumentare il contrasto dell0immagine per renderla più definita e netta.