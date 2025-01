Lanazione.it - Sollicciano, fine pena mai. Funaro: “Demolitelo”. Ma c’è una via d’uscita

Firenze, 8 gennaio 2025 – Una questione non più rinviabile. Il grido d’allarme arriva dalla politica, a ogni latitudine:sia una priorità. In ballo la vita dei detenuti, perché i suicidi dietro le sbarre aumentano. Solo due negli ultimi tredici mesi. L’ultimo il 3 gennaio, una manciata di giorni fa. Sono stati 64 invece i tentativi di suicidio nell’ultimo anno, addirittura 387 gli atti di autolesionismo. Numeri impietosi e inaccettabili che raccontano di condizioni che diventano giorno dopo giorno sempre più intollerabili. Basti pensare che 97 detenuti sono allocati tra 3 e 4 metri quadrati. È pari a 132,04 invece l’indice di sovraffollamento della struttura. Senza contare poi tutti i disagi legati alle infiltrazioni, alla muffa, ai nidi delle vespe: risalgono allo scorso ottobre le ultime proteste per la pioggia all’interno delle celle.