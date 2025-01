Ilrestodelcarlino.it - Scontro auto-camion sulla Romea

Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze, l’incidente avvenuto nella mattinata di ieri lungo la Strada statalea Porto Garibaldi, all’altezza del ristorante "Ramina".carreggiata in direzione Ravenna, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è verificato un tamponamento tra unmobile (un suv Rover bianco) e un. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi, con i vigili del fuoco subito impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli, mentre i sanitari del ‘118’ hanno verificato le condizioni degli occupanti dei due mezzi coinvolti. In particolare della famiglia ravennate che viaggiava a bordo del Rover bianco: padre, madre e i due figli di 8 e 13 anni. Secondo quanto si è potuto apprendere, nessuno di loro è rimasto ferito e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.