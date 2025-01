Ilrestodelcarlino.it - Sbagliato vietare l'uso del telefonino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nell’ambito della contro-cultura italiana degli anni ’70, si registrava un ampio dibattito sulle droghe: in prevalenza si condanna l’uso di alcune sostanze, specie eroina e metanfetamine, mentre si domanda la legalizzazione di altre (cannabis, allucinogeni). Nel 1973 si registrano i primi decessi per overdose. Ciò accelera il dibattito sociale e politico sulle droghe, portando prima alla messa in discussione della vecchia legge sulle droghe del 1954, e poi all’approvazione della nuova legge nel 1975. La nuova legge propone pene e percorsi diversi per consumatori e spacciatori, stabilendo per i consumatori il diritto alla cura, ratificando il cambiamento dell’immagine del “drogato” da deviante a malato. Successivamente a questi eventi si registra anche un cambiamento della modalità di comunicazione.