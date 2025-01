Bergamonews.it - Roma, il bergamasco Alessandro Antonello sarà il nuovo amministratore delegato

Leggi su Bergamonews.it

IlilChief Executive Officer della.Il 59enne nativo della provincia di Varese, ma da anni residente a Bergamo (dove ha casa e famiglia) lascia l’Inter dopo dieci anni per intraprendere una nuova avventura professionale nella capitale.In nerazzurro ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer e poi di direttore generale dell’area corporate, dopo essere entrato nel mondo sportivo grazie a Puma nel 2011 come direttore finanziario.Laureato in Economia e Finanza all’Università degli studi di Bergamo, è stato uno degli uomini chiave del rebranding dell’Inter negli ultimi anni: chiuderà la sua esperienza con sette trofei conquistati nella società milanese.Il suo prossimo step, nel ruolo di amminstratorelasciato libero da Lina Souloukou, che ha lasciato l’incarico un paio di mesi fa nel caos societario dopo l’esonero di Daniele De Rossi.