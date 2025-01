Pronosticipremium.com - Roma Femminile, Spugna attende l’Inter: al Tre Fontane presente la Supercoppa

Con l’inizio del 2025 è arrivato anche un nuovo trofeo per la, che ha portato a casa laItaliana battendo per 3-1 la Fiorentina in quel di La Spezia. La formazione disi è ripresa il trofeo, che gli era sfuggito nella scorsa stagione, regalandosi una buona iniezione di fiducia in vista del prosieguo della stagione. Le giallorosse vorranno infatti ancora dire la loro anche in campionato, dove dovranno recuperare rispetto alla capolista Juventus, che al momento viaggia con 7 punti di vantaggio in classifica proprio sulle capitoline e sul, prossimo avversario domenica sera.Scontro diretto conAl Tre, con fischio d’inizio alle ore 20.45, andrà in scena il 14° impegno stagione per la, che ospiterà quindi la formazione nerazzurra chiudendo la giornata di campionato.