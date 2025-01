Iltempo.it - "Ringrazio il governo e chi mi ha tirato fuori", l'arrivo di Cecilia Sala a casa | VIDEO

Leggi su Iltempo.it

La giornalistadopo la liberazione dal carcere iraniano grazie all'opera del, dell'Intelligence e della diplomazia italiana, ha raggiunto in auto la suaa Roma. "Sto bene,ile tutti quelli che mi hanno", ha detto ai cronisti. A seguito dei 21 giorni di detenzione in Iran, oggi il ritorno in Italia: dopo lo sbarco a Ciampino, la reporter romana è stata ascoltata dai carabinieri del Ros sulla sua carcerazione. "Ciao, sono tornata!", le prime parole della giornalista, stando a quanto diffuso nel podcast 'Stories' di Chora News, una delle testate per cuilavora. A quanto si apprende, a prendere la giornalista a Teheran è andato personalmente il direttore dell'Aise Giovanni Caravelli. "Adesso devi solo stare serena. Sono qui per ringraziarti e per dirti che sei stata forte", le parole con cui Meloni si è rivolta a, come si sente neldiffuso dalla Presidenza del Consiglio.