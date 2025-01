Cityrumors.it - Più della metà dei club di serie A in mano straniera: ecco il male oscuro del calcio italiano

Con l’accordo del passaggio delle quote azionarie del Hellas Verona, sono diventate ben undici le società del massimo campionatocon una proprietàLa chiaglobalizzazione, ma per qualcuno è la fine di un’identità, fatto sta che, dopo la Premier League in Inghilterra, ilfrancese e quello spagnolo, l’internalizzazione delsi sta quasi completando. Sono infatti undici, piùoggi inostraA che hanno una proprietào riconducibile a capitali stranieri. Resistono in pochi e quei pochi vengono anche considerati obsoleti, quasi un intralcio, con le stesse tifoche, viste le difficoltà di questi pochi carneadi a tenere il passo di un fondo estero o del cinese di turno, chiedono di passare la.PiùdeidiA inildel– Cityrumors.