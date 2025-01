Ilfattoquotidiano.it - “Mia moglie ha rovinato la nostra vita sessuale perché pensa che in camera da letto ci sia un fantasma”: lo sfogo disperato di un marito al Daily Mail

Un semplice trasloco ha stravolto ladi una coppia americana. A “denunciare” il fattaccio è unche si è rivolto a Jane Green delcon una lunga lettera. “Miaha un problema terribile indache ha distrutto la“. I due stanno insieme da dieci anni e hanno una regolare, tanto da avere anche tre figli. “Così abbiamo deciso di prendere una casa più grande in periferia – ha affermato l’uomo -. Per sette mesi abbiamo cercato la casa perfetta ed eravamo davvero sfiduciati e sfiniti. Così a settembre abbiamo trovato quella che sembrava essere lacasa perfetta”.“Era enorme, vicino a una grande scuola e aveva un bel giardino. – ha continuato – Eravamo così felici che abbiamo detto all’agente immobiliare in quel momento: la prendiamo! Solo allora l’agente ha rivelato l’inghippo: l’ultimo proprietario era morto nelladapadronale”.