Medico di Martina Franca con 1481 assistiti mandato in pensione senza essere avvisato Giornata campale per il professionista ed i pazienti

Il dottor Martino Ancona,di medicina generale, stamattina è andato al lavoro come di consueto. Al momento di fare ricette nel suo studio diha intuito che qualcosa non andava: non riusciva ad accedere al sistema telematico delle ricette. Così ne ha scritte alcune a mano. Poi però ha chiesto lumi su cosa stesse succedendo. La dirigente locale del servizio ha contattato la dirigenza Asl e la risposta è stata più o meno di questo tenore: ci siamo scordati di avvisarlo che da oggi è in, ci scusi.Ildi base aveva fruito della proroga rispetto alla quiescenza, possibile fino all’età di 72 anni, proroga che sarebbe terminata quando altri professionisti più giovani avessero iniziato le loro attività. Condizioni che ora si sono realizzate ed alle quali, in linea generale, ilera preparato.