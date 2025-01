Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2025 in DIRETTA: rimonta dell’americano Ritchie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’INTERVISTA AD ALBERTO TOMBA: “ERO UNO DI COLLINA. A SIERRA NEVADA MI FISCHIAVANO, POI.”21.02 Tocca allo svizzero Tanguy Nef (-0.12).21.01 Scivolata per l’elvetico. E’ il terzo a non finire la gara nella seconda manche dopo Foss-Solevaag ed Azzolin.21.00 Ryding, coetaneo di Gross, è terzo a 68 centesimi. Mancano 20 atleti al termine. Adesso lo svizzero Noel Von Gruenigen, figlio d’arte già quasi 30enne (-0.08).20.58 Miglior tempo di manche per. Lo statunitense rifila 53 centesimi a Rassat. Adesso il veterano britannico Dave Ryding (-0.04).20.56 Lo scandinavo sbaglia pesantemente sul muro e chiude terzo a 1.34. E’ il turnoBenjamin(-0.40).20.54 Inforcata per Azzolin. E’ il momento dello svedese Fabian Ax Swartz (-0.