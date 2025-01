Dilei.it - Leopardi, come finisce la miniserie di Sergio Rubini

ha confezionato unaRai dedicata a uno dei massimi esponenti della letteratura italiana. Il titolo è– Il poeta dell’infinito. In onda nel corso di due serate, il 7 e l’8 gennaio 2025, racconta l’intera storia, delicata, struggente e amara, di un’anima fragile e affascinante., prima parteLa prima parte dellaRai dedicata asi apre a Napoli e non a Recanati. Nel 1837 il poeta è morto e il suo fraterno amico Antonio Ranieri tenta di donargli una degna sepoltura. La Chiesa lo reputa però un miscredente, il che rende complesso convincere Don Carmine ad accordare tale favore.Ranieri è però certo di poter avere successo, se solo l’uomo accetterà di ascoltare la storia del suo amico. Inizia così a raccontare del poeta nato nel 1809, fin da piccolo in grado di mettere in evidenza il proprio intelletto prodigioso.