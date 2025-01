Ilrestodelcarlino.it - La Nazionale di Nuoto sordi ospite al Centro Federale

Il nuovo anno delTecnicodello sport deidi Castelnovo Monti apre con ladiFssi, in questi giorniin Appennino. I nove nuotatori che partecipano al raduno detengono in tutto ben 20 titoli italiani FSSI conquistati a Terni negli ultimi campionati estivi. Su tutti si distinguono Maria Chiara Cera, delMacerata, e Gianluca Vitellozzi della Asd Fermo. Oggi pomeriggio gli azzurri saranno protagonisti di una staffetta di regolarità in vasca con le squadre eenti della scuoladell’Onda della Pietra allenate da Giancarlo Silvestre. A seguire, nuotatori azzurri e staff saranno ospiti in un laboratorio artigianale di gastronomia neldel paese dove vivranno l’esperienza di "Pasta Fresca" per imparare a fare cappelletti e tortelli, che gusteranno con i loro genitori a cena al ristorante del Wellness Village.