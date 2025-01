Ilfattoquotidiano.it - “Io autore de L’amica geniale? Sono frottole. Comunque credo che sia un ottimo libro, ma il volume del secolo deve ancora arrivare”: la verità di Domenico Starnone

oggi è avvolto nel mistero chi si cela dietro il nome d’arte di Elena Ferrante, ossia l’autrice o l’che ha scritto uno dei romanzi più amati nel nostro Paese (e non solo visto le tantissime traduzioni all’estero) “”. Diversi rumors, da tempo, si concentrano su un nome: lo scrittore e sceneggiatore. E a sostenerlo è il New York Times. Il diretto interessato a Il Corriere della Sera ha messo subito le mani avanti: “Se mi pronuncio siamo subito ai pettegolezzi“.Per poi aggiungere: “che sia un. Ma ildel. La letteratura diventera? non necessaria quando qualcuno inventera? un’App che ci rendera? tutti trasparenti. Il problema che la letteratura affronta e? la sostanziale inconoscibilita? dell’altro.