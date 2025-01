Danielebartocciblog.it - Inter-Milan Supercoppa: Tammy Abraham da Bidone a MVP

Daa MVP: la notte magica di. Chi l’avrebbe mai detto. La punta ex Roma ha regalato allaItaliana: suo il sigillo in extremis che ha ‘spazzato via’ l’di Simone Inzaghi. Ebbene sì, da candidato al Calcio2024 a Player of the Match. Toh, chi si rivede, si legge nell’estratto della motivazione relativa alla candidatura dinella flop ten del premio Calcio2024. Stiamo parlando del noto riconoscimento satirico, il meno ambito dai calciatori di Serie A. Un vero e proprio oscar al contrario, assegnato al peggior calciatore della Serie A della scorsa stagione.Secondo anno consecutivo tra i candidati al Calcioper. Era proprio lui, il buon ‘’, a gridare “È giusto che i tifosi della Roma sognino lo Scudetto”, convinto e determinato nell’Estate 2022 per poi ripetersi poco dopo in grande stile: “Questo 2023 sarà un anno bellissimo.