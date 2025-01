Infezioni batteriche vomito e ricoveri in ospedale Vacanza da incubo nella località italiana i clienti chiamano i carabinieri

Leggi su Caffeinamagazine.it

Doveva essere ladei sogni e invece si è trasformatapeggiore di sempre. Protagonisti un gruppo di turisti che avevano deciso di trascorrere il Capodanno in Trentino Alto Agide, per la precisione a Brentonico. A raccogliere le testimonianze di alcuni sfortunatidell’albergo è il Corriere della Sera: “Siamo arrivati in Trentino per trascorrervi il Capodanno e passare qualche giorno sulle piste da sci della Polsa, mai ci saremmo immaginati che la nostrasarebbe finita in”, si legge.>> “Siete bellissimi”. Uomini e Donne, Martina e il corteggiatore: c’è lo scatto ufficiale. “Questo è amore”E ancora: “Dopo un paio di giorni abbiamo iniziato a stare male. Un giorno mia moglie si è svegliata in preda a dolori atroci, così ci siamo precipitati al pronto soccorso: le hanno diagnosticato delle punture da insetto con una sovrainfezione batterica”.