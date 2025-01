In Venezuela sette "mercenari" arrestati, c'è anche un italiano

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 8 gen. (askanews) – Il presidenteno Nicolas Maduro ha annunciato la cattura distranieri, tra cui due cittadini statunitensi, due colombiani e tre ucraini. Secondo il capo dello Stato, i sospettati avrebbero avuto l’intenzione di compiere azioni “terroristiche” a tre giorni dal suo insediamento per un terzo mandato presidenziale. In questo contesto il governono ha annunciatoil presunto arresto di un, considerato un “o” entrato illegalmente nel Paese sudamericano. “Solo oggi abbiamo catturato, in queste ore,stranieri, tra cui due importantistatunitensi”, ha detto Maduro durante un comizio. “Erano venuti per compiere azioni terroristiche contro la pace”, secondo il presidente. “Le operazioni continuano, dobbiamo essere vigili e preparati”.