Il futuro dei motori diesel fra passato e innovazione che verrà

Tempo di lettura: 4 minutiIhanno rappresentato un pilastro fondamentale nell’evoluzione del settore automobilistico, grazie alla loro combinazione di efficienza e durata. Introdotti su larga scala a partire dal XX secolo, questihanno rivoluzionato il modo di intendere la mobilità, affermandosi come la scelta privilegiata per veicoli destinati a trasporti pesanti, autobus e automobili di fascia media e alta. La loro capacità di fornire elevate prestazioni a fronte di consumi ridotti li ha resi protagonisti nel mercato per decenni. Tuttavia, con il passare del tempo, le crescenti preoccupazioni legate alle emissioni inquinanti e alla sostenibilità ambientale hanno iniziato a mettere in discussione il loro primato, aprendo il dibattito sul lororuolo nel panorama della mobilità.